Мошенники придумали новую схему кражи денег у пользователей онлайн-кинотеатров

В преддверии кинопремьер пользователи могут столкнуться с мошенническими сайтами, нацеленными на кражу денег пользователей, рассказали "РГ" в компании Digital Security, специализирующейся на кибербезопасности. Фейковые ресурсы под онлайн-кинотеатры предлагают просмотр фильма задолго до его официального выхода, а в результате зрители не только не увидят фильм, но и потеряют средства.

Злоумышленники создают ресурс, где жертва сможет посмотреть трейлер или первые минуты фильма. Далее во всплывающем окне появляется требование оплатить небольшую сумму за дальнейший просмотр. После оплаты показ фильма не возобновляется.

"Доступ к контенту в интернете, особенно если он редкий, дорогой или вообще не совсем законен, может быть дорогим удовольствием, - отметил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. - Старые шутки про блокировщики Windows после посещения порносайтов уже не совсем актуальны, но схемы никуда не делись. Схема с просмотром контента распространена. Это может быть фильм, не вышедший в прокат, или база данных потенциальных клиентов. Разумеется, в 99,9% случаев деньги уходят, а кино посмотреть не получается".

Онлайн-кинотеатры прилагают массу усилий для того, чтобы приучить людей к легальному просмотру видео в интернете. Самые известные зарубежные онлайн-кинотеатры - Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Hulu, российские - IVI, Okko, Кинопоиск, TVzavr и MEGOGO. Общая выручка отечественных онлайн-видеосервисов по итогам 2020 года составила 38,9 млрд рублей. Это на 52% больше, чем годом ранее, говорится в отчете аналитического агентства TelecomDaily. За пандемию и период вынужденной самоизоляции аудитория видеосервисов выросла на 17%, до 63 млн человек, свидетельствуют данные агентства "ТМТ Консалтинг".

Но на фоне легального бизнеса активизируются и мошенники. Ведущий аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Лифанов отметил, что в случае с онлайн-кинотеатрами мошенники могут использовать различные схемы с низкими ценами или предоставлением эксклюзивного доступа к контенту. "Рынок онлайн-кинотеатров имеет высокую конкуренцию, - уточнил он. - Очень низкая цена относительно других площадок может быть одним из индикаторов того, что ресурс может быть мошенническим. Также злоумышленники могут предлагать приобрести по сниженной цене краденые аккаунты от онлайн-сервисов с купленной подпиской. Такая схема зачастую заканчивается тем, что аккаунт блокируется или возвращается настоящему владельцу. Иногда фейковые ресурсы используют предыдущие серии или части фильмов и сериалов в первых минутах или трейлерах, чтобы за счет схожести контента обмануть пользователя. Что касается эксклюзивного контента, стоит помнить, что зачастую публикацию до общего выхода в прокат могут себе позволить только крупные игроки рынка".

Для того чтобы не стать жертвой, нужно искать отзывы об онлайн-кинотеатре, сравнивать с предложениями других ресурсов, проверять даты выхода в онлайн-базах данных о кино и сериалах, считает Лифанов. Не стоит также кликать на сомнительные ссылки, добавил он.

Между тем

Россияне активно пользуются онлайн-кинотеатрами, говорится в отчете "Медиапотребление в России в 2021 году" исследовательской компании Deloitte. Активнее всего приобретают подписку на онлайн-кинотеатры россияне в возрасте от 30 до 44 лет. Самый популярный кинотеатр среди россиян - Ivi (на него подписаны 63% людей этой возрастной категории), на втором месте находится "Кинопоиск" с долей в 54%, а замыкает тройку Okko c 48%. Возрастные группы от 14 до 29 лет и от 45 до 59 лет пользуются подписками меньше, но в целом предпочитают те же онлайн-сервисы. Авторы исследования отмечают, что женщины в среднем имеют большую долю подписок на онлайн-кинотеатры, чем мужчины. Статистика выглядит следующим образом: Ivi - 44% женщин и 39% мужчины, "Кинопоиск" - 37% против 30% и Okko - 32% против 26%. Схожую динамику показывают и другие популярные онлайн-кинотеатры. Самым популярным устройством для просмотра фильмов и сериалов остается телевизор: его используют 83% респондентов, на втором месте смартфоны с долей 80%, замыкают тройку лидеров ноутбуки с долей 78%.