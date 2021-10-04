Мурашко: Выпущенной вакцины от коронавируса хватит на три месяца

В России сформирован как минимум трехмесячный запас вакцины от коронавируса. Об этом на форуме "Биотехмед" завил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, в стране достаточно вакцины для вакцинации населения, а также для того, чтобы экспортировать препарат за рубеж.

Он напомнил, что сегодня в 70 странах мира одобрен препарат "Спутник V". Эффективность его доказана в том числе в результате исследований, проведенных в других государствах.

Сегодня российской вакциной от коронавируса, например, привито более миллиона граждан Венгрии, в этой европейской стране сформирован коллективной иммунитет к коронавирусу.