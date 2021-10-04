МВД: В прошлом году на треть увеличилось число погибших в авариях с такси

Министр рассказал, что "каждый день жертвами аварий становятся десятки человек, сотни получают ранения или остаются инвалидами. Только за последние десять лет погибло более двухсот двадцати тысяч и ранено свыше двух миллионов человек. Примерно три четверти погибших - люди трудоспособного возраста".
Для решения этой проблемы проведена большая работа. Совершенствовалась нормативно-правовая база, были пересмотрены подходы к обучению кандидатов в водители. Установлена обязанность владельцев дорог принимать меры к ликвидации аварийно-опасных участков. Повышена ответственность за наиболее опасные нарушения правил дорожного движения, в том числе за управление в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора. Развивается система автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения.
Министр считает, что эти меры позволили добиться определенных положительных результатов.
"За 15 лет количество лиц, погибших в ДТП, уменьшилось более чем в два раза. К 2030 году поставлена амбициозная цель - по числу погибших выйти на уровень, не превышающий четырех человек на 100 тысяч населения. Для ее достижения сформирован качественно новый государственный подход к снижению смертности на дорогах, в его основе - федеральный проект "Безопасность дорожного движения". Каждый субъект Российской Федерации принял на себя соответствующие обязательства. Предельные значения показателя распределены по годам реализации и закреплены в соглашениях", - сообщил Владимир Колокольцев.
Однако глава МВД констатировал, что в прошлом году не достигнуты прогнозные целевые показатели социального риска в половине российских регионов. А в этом году перечень таких регионов если и уменьшится, то незначительно.
Поэтому Владимир Колокольцев потребовал более эффективно использовать те полномочия, которые предоставлены ведомству. В том числе - проведение централизованных закупок, распределение по их результатам транспорта и специальных технических средств для подразделений на местах.
Министр подтвердил актуальность урегулирования полномочий Госавтоинспекции по участию в контроле за учебно-материальной базой автошкол и сообщил, что качество подготовки молодых водителей оставляет желать лучшего. По его словам, в прошлом году лишь каждый четвертый из обучающихся сдал экзамен с первого раза. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет.
Не менее важный аспект связан с необходимостью дополнительной правовой регламентации порядка размещения и применения комплексов фотовидеофиксации нарушений. Недостаточно активно развиваются информационные системы, механизмы межведомственного обмена данными. Должным образом не обеспечивается неотвратимость наказания водителей-иностранцев.
Кроме того, болезненная тема - злостные нарушители, которые открыто игнорируют нормы поведения на дорогах.
"Такие горе-экстремалы бросают откровенный вызов всему обществу, демонстрируют свои похождения в социальных сетях", - считает Владимир Колокольцев.
Есть и другие проблемы. Так, в прошлом году на треть увеличилось количество погибших в авариях с участием легковых такси, в январе-августе нынешнего года - почти на 13 процентов возросла смертность детей. Больше погибло и ранено людей по вине водителей автобусов, а также с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.
На заседании коллегии были заслушаны руководители подразделений центрального аппарата МВД России и территориальных органов ведомства.