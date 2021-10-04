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Рубрика: Происшествия

МВД: В прошлом году на треть увеличилось число погибших в авариях с такси

Текст: Михаил Фалалеев
В пресс-центре МВД России сообщили, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел заседание коллегии ведомства, на котором была обсуждена работа по федеральному проекту "Безопасность дорожного движения".

Министр рассказал, что "каждый день жертвами аварий становятся десятки человек, сотни получают ранения или остаются инвалидами. Только за последние десять лет погибло более двухсот двадцати тысяч и ранено свыше двух миллионов человек. Примерно три четверти погибших - люди трудоспособного возраста".

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Для решения этой проблемы проведена большая работа. Совершенствовалась нормативно-правовая база, были пересмотрены подходы к обучению кандидатов в водители. Установлена обязанность владельцев дорог принимать меры к ликвидации аварийно-опасных участков. Повышена ответственность за наиболее опасные нарушения правил дорожного движения, в том числе за управление в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора. Развивается система автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения.

Министр считает, что эти меры позволили добиться определенных положительных результатов.

"За 15 лет количество лиц, погибших в ДТП, уменьшилось более чем в два раза. К 2030 году поставлена амбициозная цель - по числу погибших выйти на уровень, не превышающий четырех человек на 100 тысяч населения. Для ее достижения сформирован качественно новый государственный подход к снижению смертности на дорогах, в его основе - федеральный проект "Безопасность дорожного движения". Каждый субъект Российской Федерации принял на себя соответствующие обязательства. Предельные значения показателя распределены по годам реализации и закреплены в соглашениях", - сообщил Владимир Колокольцев.

Однако глава МВД констатировал, что в прошлом году не достигнуты прогнозные целевые показатели социального риска в половине российских регионов. А в этом году перечень таких регионов если и уменьшится, то незначительно.

Поэтому Владимир Колокольцев потребовал более эффективно использовать те полномочия, которые предоставлены ведомству. В том числе - проведение централизованных закупок, распределение по их результатам транспорта и специальных технических средств для подразделений на местах.

Министр подтвердил актуальность урегулирования полномочий Госавтоинспекции по участию в контроле за учебно-материальной базой автошкол и сообщил, что качество подготовки молодых водителей оставляет желать лучшего. По его словам, в прошлом году лишь каждый четвертый из обучающихся сдал экзамен с первого раза. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Не менее важный аспект связан с необходимостью дополнительной правовой регламентации порядка размещения и применения комплексов фотовидеофиксации нарушений. Недостаточно активно развиваются информационные системы, механизмы межведомственного обмена данными. Должным образом не обеспечивается неотвратимость наказания водителей-иностранцев.

Кроме того, болезненная тема - злостные нарушители, которые открыто игнорируют нормы поведения на дорогах.

"Такие горе-экстремалы бросают откровенный вызов всему обществу, демонстрируют свои похождения в социальных сетях", - считает Владимир Колокольцев.

Есть и другие проблемы. Так, в прошлом году на треть увеличилось количество погибших в авариях с участием легковых такси, в январе-августе нынешнего года - почти на 13 процентов возросла смертность детей. Больше погибло и ранено людей по вине водителей автобусов, а также с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

На заседании коллегии были заслушаны руководители подразделений центрального аппарата МВД России и территориальных органов ведомства.

Происшествия ЧП ДТП Правительство МВД РГ-Видео

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