На МКС летит первый в мире киноэкипаж

Во вторник, 5 октября, в 11:55:02 по московскому времени со стартовой площадки N 31 космодрома Байконур стартует ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19". На борту - первый в мире киноэкипаж. В одной команде с космонавтом Героем России Антоном Шкаплеровым кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Полет должен пройти по сверхкороткой схеме: стыковка с МКС всего через два витка после выхода на целевую орбиту. Это примерно 3 часа 17 минут. Ориентировочная продолжительность работы кинорежиссера и актрисы на МКС - не менее 12 суток.

Да, не Голливуд, а Россия сделает то, чего никто никогда еще не делал: мы снимаем первый в истории художественный фильм на орбите Земли. Подробности сюжета по-прежнему не разглашаются. Известно главное: это кино о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств летит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту. Одну из ролей исполнит не кто иной, как командир "Союза МС-19" и командир МКС-66 Антон Шкаплеров. Кстати, как отметила накануне на предстартовой пресс-конференции Юлия Пересильд, съемки начнутся сразу после отделения корабля.

Журналистов страшно интересовал вопрос: а кто же будет в фильме играть пострадавшего космонавта? Из ответов стало ясно: это Олег Новицкий, который с апреля нынешнего года несет на МКС свою трудовую вахту. И за это время уже успел трижды поработать в открытом космосе.

Другой наш "небожитель" - Петр Дубров по сюжету картины тоже будет участвовать в спасении. Как заметил Клим Шипенко, сценарий был адаптирован под характеры именно этих космонавтов. "Когда я узнаю, кто кого будет играть, я смотрю на актеров, в данном случае - на космонавтов, думаю: вот у него есть такие черты, ему хорошо сыграть такого человека", - пояснил он.

Полет по сверхкороткой схеме: стыковка с МКС через два витка после выхода на орбиту. Это примерно 3 часа 17 минут

При этом Антон Шкаплеров признался, что подготовка к съемкам далась непросто. "Приходится учить роль, я никогда этим не занимался. Это не стихотворения, а проза. Тяжеловато нам, непрофессиональным актерам", - заметил он. А вот актриса назвала "больным вопросом" для себя возможные изменения во внешности в условиях невесомости. "Конечно, космонавты поделились с нами некоторыми лайфхаками, но мы понимаем, что невесомость есть невесомость, и что-то мы не сможем изменить", - пошутила Юля.

Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.

Ответы киноэкипажа на вопросы "РГ"

В программе "Вечерний Ургант" на Байконуре" начальник ЦПК Максим Харламов рассказал, что не все получалось в процессе тренировок. Что было самым сложным?

Антон Шкаплеров: Как у каждого нормального экипажа, конечно, на первых порах было много ошибок и нестыковок. Но в конце, когда мы уже сдавали комплексные тренировки, которые включали в себя полет на корабле, жизнь на станции от старта до посадки, экипаж показал, что готов к полету.

Клим Шипенко: За четыре месяца нельзя стать космонавтом. Точно так же, как нельзя стать за четыре месяца актрисой, врачом или киноинженером. Ты получаешь знания. Мы не стыдимся признать, что не все давалось легко. Мы - кинорежиссер и актриса, которые будут снимать фильм в космосе. Мы не собираемся менять нашу профессию на космическую - у нас не было такой задачи.

Юлия Пересильд: Для меня была сложна научная часть, теоретическая. Конструкцию, компоновку транспортного пилотируемого корабля "Союз" я учила первые две недели до четырех утра. Мне она давалась непросто. То количество аббревиатур, которые, если вначале не выучишь, то дальше ничего не поймешь. Спасибо, что хорошая память - как актеры, учим много текстов. Испытания тоже были трудные, но для нас - людей, которым легче действовать, они давались легче, чем познавать теорию.

Какую музыку вы выбрали в космос?

Антон Шкаплеров: Каждый из нас выбрал по 5-7 песен. Очередность такая - вначале то, что я выбрал, потом - то, что выбрала Юля, и далее по кругу. Вот и посмотрим, кто что любит и кто что предпочел для экипажа. Моя традиционная песня, которая открывает плейлист для экипажа, - из мультфильма "Антошка".