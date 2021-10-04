На Украине опровергли возобновление транзита газа из России в Венгрию

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон назвал "не соответствующей реальности" информацию о возобновлении "Газпромом" транзита российского газа в Венгрию. О этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Да, сейчас есть небольшой поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими торговцами, который они хранили в украинских ПСЖ", - отметил Макогон.

Напомним, с 1 октября "Газпром" начал снижать транзит газа через Украину в связи с началом транзита голубого топлива в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку". 3 октября поставки по старому маршруту были полностью прекращены.

Однако в воскресенье вечером венгерский оператор ГТС сообщил, что через украинский пункт перекачки "Берегово" снова был пущен газ.

Стоит отметить, что с ноября 2015 года Украина перестала напрямую закупать российский газ, формально Киев покупает его у Европы, но фактически приобретает часть топлива, идущего транзитом из России в европейские страны.