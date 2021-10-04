Налоги поднимут цены на апартаменты

Повысить налоги на строительство апартаментов предлагает Минфин. Об этом говорится в документе Минфина "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Среди мер налоговой политики предлагается изменить налогообложение услуг застройщиков. Сейчас Налоговым кодексом предусматривается освобождение от налога на добавленную стоимость таких операций, как реализация жилых помещений, а также услуги застройщика на основании договоров долевого участия. В будущем же предлагается сохранить освобождение от НДС продажи жилья, а также передачи дольщику нежилых помещений (в том числе гаражей и машино-мест) в многоквартирном доме. При этом строительство апартаментов (эти здания не считаются жилыми), пусть даже на основании договора долевого участия, будет облагаться НДС.

Ключевым моментом будет являться то, строится ли нежилое помещение в многоквартирном доме (то есть на участке, вид разрешенного использования которого - строительство жилья) или же в другом здании, отмечает ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич. Отмена налоговых льгот планируется на тех объектах, где строительство жилья в принципе не планируется - а под эти нормы попадают многие современные многофункциональные комплексы с апартаментами на месте бывших промышленных зон. Если это произойдет, апартаменты подорожают как минимум на 20% - на ставку НДС, считает Лашкевич.

В случае введения НДС на апартаменты они станут резко дороже жилой недвижимости, отмечает заместитель генерального директора ДомДА Дмитрий Екимов. Их инвестиционная привлекательность резко снизится и, возможно, будет нанесен серьезный удар по застройщикам апартаментов. "Нужно до конца регламентировать в правовом поле статус апартаментов и таким образом решить этот вопрос раз и навсегда", - считает он.

Сейчас цены на апартаменты ниже, чем на квартиры примерно тех же параметров и в тех же локациях, как раз на 15-20%, отмечали ранее эксперты. При этом за последний год апартаметры дорожали быстрее квартир из-за намерений правительства законодательно определить их статус. Сейчас в законодательстве нет понятия "апартаменты", они считаются нежилыми помещениями.