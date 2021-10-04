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Текст:   Марина Трубилина 
15:04 04.10.2021

Названы города, где легче снять квартиру жильцу с домашними питомцами

Города, где лояльнее всего относятся к домашним животным, определили специалисты "Яндекс.Недвижимость".

Фото: Сергей Михеев
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость

Аналитики сервиса изучили базу объявлений и выяснили, в каких городах больше всего предложений о долгосрочной аренде жилья с пометкой "можно с животными". По данным сервиса, самый "pet friendly" город - Нижний Новгород. В среднем 22% нижегородцев-арендодателей готовы принять жильцов с домашними питомцами. На втором месте - Воронеж, здесь положительно относятся к животным 21%. Следом идут Санкт-Петербург и Москва, примерно по 18% собственников не откажут таким жильцам.

Реже всего отметка "можно с животными" встречается в объявлениях о квартирах в Новосибирске, Омске и Казани. В этих городах только 2% собственников жилья готовы сдать его арендатору с животным.

К кошкам благосклонно относятся 22% владельцев жилья, к маленьким собакам, попугаям и хомячкам - 23% опрошенных сервисом. Терпимее всего арендодатели к жильцу с аквариумными рыбками - против таких питомцев не возражают 43% собственников.

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