Неизвестный облил краской бюст Джорджа Флойда на площади в Нью-Йорке

Неизвестный облил краской установленный в Нью-Йорке бюст Джорджа Флойда, смерть которого в мае прошлого года привела к массовым протестам в США.

Как пишет газета The New York Post, инцидент произошел 3 октября в 10 утра по местному времени. Злоумышленник на скейтборде подъехал к бюсту афроамериканца, облил его серой краской и скрылся. Правонарушение было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Установленные на площади Юнион-сквер изваяния двух других афроамериканцев - Брионны Тейлор и Джона Льюиса - не пострадали.

ТАСС напоминает, что в июне этого года неизвестные в Нью-Йорке написали на одном из мемориалов, посвященных Флойду, название американской организации, объединяющей сторонников превосходства белой расы.