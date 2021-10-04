Неизвестный облил краской бюст Джорджа Флойда на площади в Нью-Йорке

Неизвестный облил краской установленный в Нью-Йорке бюст Джорджа Флойда, смерть которого в мае прошлого года привела к массовым протестам в США.
Как пишет газета The New York Post, инцидент произошел 3 октября в 10 утра по местному времени. Злоумышленник на скейтборде подъехал к бюсту афроамериканца, облил его серой краской и скрылся. Правонарушение было зафиксировано камерой видеонаблюдения.
Установленные на площади Юнион-сквер изваяния двух других афроамериканцев - Брионны Тейлор и Джона Льюиса - не пострадали.
ТАСС напоминает, что в июне этого года неизвестные в Нью-Йорке написали на одном из мемориалов, посвященных Флойду, название американской организации, объединяющей сторонников превосходства белой расы.
George Floyd memorial statue vandalized in NYC https://t.co/H41M4yLotf pic.twitter.com/5Z3uZgPo27— New York Post (@nypost) October 3, 2021