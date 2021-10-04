Нобелевская премия присуждена за изучение термометра организма

Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2021 году стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и осязания. Говоря попросту, ученые объяснили, почему мы чувствуем горячее и холодное, почему отдергиваем руку, прикоснувшись к чему-то острому.

- Одна из величайших загадок, долгое время остававшаяся неразгаданной, была связана с тем, как мы чувствуем мир вокруг себя, - сказал "РГ" член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили. - Было ясно, что глаза обеспечивают зрение, уши позволяют слышать, рот и нос дают нам ощущение вкуса и запаха. Но непознанным оставались осязание, боль, тепло и холод. В XVII веке Рене Декарт писал, что в организме существуют специальные нити, соединяющие различные части тела с мозгом, и нога, прикасающаяся к огню, посылает по этим нитям сигнал прямо в мозг. И только в 1944 году открытие специализированных сенсорных нейронов Джозефом Эрлангером и Гербертом Гассером удостоилось Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Но, по словам Мацкеплишвили, все-таки оставалось непонятным, как наша температура и механические стимулы преобразуются в электрические импульсы в нервной системе, позволяющие нам ощущать окружающий мир и самих себя. Открытия лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2021 года Дэвида Джулиуса и Ардема Патапутяна стали прорывом в понимании механизмов, посредством которых механические стимулы преобразуются чувство осязания и давления, того, как мы реагируем на боль, тепло и прикосновения.

Важно подчеркнуть, что эти исследования имеют большие перспективы для современной науки. Например, с рецепторами связана новая научная дисциплина термогенетика. Сегодня ученые встраивают открытый Дэвидом Джулиусом рецептор ТРП1 в те нейроны, где его нет. Цель - прицельно воздействовать температурой на участки тела, которые расположены очень глубоко, куда иначе не добраться. Это позволит лечить многие нейрозаболевания, в том числе тяжелые нейродегенеративные болезни. То есть создавать принципиально новые методы терапии.

Дэвид Джулиус родился в 1955 году в Нью-Йорке, получил докторскую степень в 1984-м в Калифорнийском университете Беркли, а впоследствии переехал в Сан-Франциско, где и работает до сих пор.

Ардем Патапутян родился в 1967 году в столице Ливана Бейруте, а затем переехал в Лос-Анджелес. Там он защитил диссертацию в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Сейчас ученый работает в американском медицинском и исследовательском центре в Калифорнии.

В прошлом году Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону за исследования вируса гепатита С.

Размер премии составляет 1,2 миллиона долларов. В связи с пандемией вручение премии состоится не в Стокгольме, а на родине лауреатов.