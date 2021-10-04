Новак: Рост добычи в ноябре продолжит нормализацию ситуации на рынке

Запланированный ранее рост добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки продолжит процесс нормализации ситуации на нефтяном рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак после министерской встречи стран участников сделки ОПЕК+, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер также отметил, что исполнение сделки ее участниками в августе было рекордно высоким - 119%.

На встрече 4 октября, страны ОПЕК+ договорились сохранить ранее принятые параметры сделки и не увеличивать дополнительно добычу нефти на фоне энергетического кризиса. В ноябре производство вырастет на 400 тыс. баррелей в сутки. Доля России в увеличении добычи составляет около 100 тыс. баррелей в сутки. Ранее Александр Новак говорил, что Россия достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года.