Новые ресурсы подключились к поиску пропавших без вести в годы войны

Первый в России учебник по поиску пропавших без вести во время Великой Отечественной войны - "Альманах ГенЭкспо" - виртуально объединил сразу несколько движений, архивов и волонтеров разных стран.

- У нового пособия по поисковому делу ясная цель - как уменьшать количество пропавших без вести, не выезжая за пределы региона поиска, - говорит координатор международного образовательного проекта "ГенЭкспо" Михаил Шевелев, - ведь не каждый поисковик, тем более родственник пропавшего, может, например, из Сибири выехать не только за границу, но и доехать до Смоленска или Ржева. "Альманах" дает инструментарий поиска - как выйти на архивы и работать в них дистанционно, как ориентироваться в "светофоре" сложностей - не путать понятия "полк" и "батальон" и разбираться в других тонкостях архивного поиска и документооборота.

Выложенный в сеть, "Альманах ГенЭкспо", постоянно пополняемый, сразу стал востребованным у пользователей. В день его материалы скачивают до 10 тысяч посетителей. Около 60 печатных журналов отправлены в 23 страны. Особая ценность нового издания в том, что оно включает россыпь архивных документов не только российских архивов и военкоматов, но и документов разных стран, включая основные по Второй мировой войне - США и Германии.

- "Альманах ГенЭкспо" показал, что огромное число поисковой информации хранится в незаслуженно неиспользуемых поисковиками местах - "Бундесархиве" Германии, "Пражском архиве" Чехии, в архивах США, которые в массовом сознании считаются недоступными рядовому обывателю, что ошибка, - говорит руководитель европейского отделения Международной ассоциации общественных поисковых организаций Алексей Кислицын. - "Альманах" дает пошаговую инструкцию как эту ошибку исправить.

Как сообщили "РГ" в "Поисковом движении России", ценность нового общественного движения в поиске пропавших без вести еще и в том, что оно - навигатор для всех. Ведь проблема глобального поискового движения заключается в том, что раскопки погибших военнослужащих ведутся системно, а мирных людей, особенно пострадавших вначале Великой Отечественной, - попавших в окружение, угнанных на работу в Германию или заключенных в концлагеря, затруднены. Часто информация о них есть только в документах вермахта, материалах допросов и донесений комендатур разных сстран, которые могут храниться по всему свету.

- Мы надеемся на то, что строящийся в Подольске Московской области архив Минобороны станет мировым центром притяжения поиска всех пропавших, как им стал Музей Вооруженных сил России в парке "Патриот", - говорит председатель движения "Архивный дозор" Виталий Семенов. - Ведь такое "цифровое" единение профессионалов и любителей помогает найти всех.