Новости

Нарышкин: Считаем неприемлемыми попытки политизировать исторические споры 11:45
Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата 11:40
Мурашко: Выпущенной вакцины от коронавируса хватит на три месяца 11:36
Первые 56 человек получили арктические гектары 11:34
Мурашко рассказал, какую прививку нужно сделать в первую очередь 11:24
Американские катера Mk VI станут тяжелым бременем для ВМС Украины 11:20
В исторической библиотеке открылась выставка "История учебника истории" 11:18
Появилось видео погони за подозреваемым в убийстве девушек в Оренбуржье 11:13
Путин наградил Шмелеву и Чубарьяна 11:09
На МКАД пьяный водитель каршеринга устроил массовую аварию 10:58
На Украине опровергли возобновление транзита газа из России в Венгрию 10:55
Мурашко сообщил, что больше нет проблем для регистрации "Спутника V" в ВОЗ 10:54
Более 95% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не прививались 10:50
В Петербурге ушла из жизни Ольга Старовойтова 10:49
В Саратове ушел из жизни режиссер-документалист Дмитрий Луньков 10:43
В Подмосковье мужчина убил родственника мечом 10:42
Минприроды внесет в Красную книгу 153 новых вида птиц и животных 10:39
К концу года Россия произведет больше 300 млн парных доз вакцин от COVID-19 10:30
В Москве открылся Всемирный конгресс школьных учителей истории 10:00
Роскачество проверит безопасность наггетсов 09:58
Первый пуск "Циркона" с подводной лодки сняли на видео 09:49
Аэропорт Симферополь впервые в истории обслужил шесть миллионов пассажиров 09:38
Новые лазерно-оптические комплексы для контроля космоса развернут в РФ 09:37
"Пятерочка" и "Магнит" снизили цены в Подмосковье после требований ФАС 09:36
Названы возможные сроки исчерпания запасов золота в России 09:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
04.10.2021 11:34
Рубрика: Экономика

Первые 56 человек получили арктические гектары

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители Арктики подали более 3,3 тысячи заявлений на получение бесплатного гектара в арктической зоне, первые 56 участников уже получили участки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Фото: iStock
Кто готов взять гектар в условиях вечной мерзлоты

"Наибольший спрос наблюдается в Мурманской области, где принято 1866 заявлений ", - отметили в пресс-службе.

Чаще всего земельные участки берут для строительства жилья и обустройства подсобного хозяйства, занятия сельским хозяйством, реализации туристических проектов и предпринимательских инициатив.

Программа, согласно которой можно бесплатно получить гектар земли в арктической зоне, действует с 1 августа. Землю можно взять в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округа, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

В первые полгода получить участки в Арктике смогут только те, кто зарегистрирован в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у любого гражданина РФ, а также у участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников.

Экономика Недвижимость Земля

Главное сегодня

Мурашко рассказал, какую прививку нужно сделать в первую очередь
Новым премьер-министром Японии стал бывший глава МИД Фумио Кисида
Президента Украины уличили в операциях с офшорами
В России названы города-лидеры по уровню зарплат
СК завел уголовное дело после падения вертолета в Подмосковье
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить