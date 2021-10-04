Первые 56 человек получили арктические гектары

Жители Арктики подали более 3,3 тысячи заявлений на получение бесплатного гектара в арктической зоне, первые 56 участников уже получили участки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

"Наибольший спрос наблюдается в Мурманской области, где принято 1866 заявлений ", - отметили в пресс-службе.

Чаще всего земельные участки берут для строительства жилья и обустройства подсобного хозяйства, занятия сельским хозяйством, реализации туристических проектов и предпринимательских инициатив.

Программа, согласно которой можно бесплатно получить гектар земли в арктической зоне, действует с 1 августа. Землю можно взять в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округа, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

В первые полгода получить участки в Арктике смогут только те, кто зарегистрирован в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у любого гражданина РФ, а также у участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников.