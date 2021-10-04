Почему акции "Газпрома" рекордно подорожали и могут ли подорожать еще

Цена обыкновенных акций "Газпрома" в понедельник побила рекорд 2008 года. Один из главных факторов, разгоняющий капитализацию компании, - продолжение небывалого роста биржевых цен на газ в Европе. Продажа акций не только "Газпрома", но и других энергетических компаний была бы сейчас не лучшим решением для инвестора: многое говорит о том, что сектор будет расти.

В понедельник днем акции "Газпрома" на Московской бирже на пике поднимались до отметки 369,9 рубля. Это исторический максимум стоимости бумаг компании: предыдущий был установлен весной 2008 года - 369,5 рубля. Таким образом, капитализация "Газпрома" приблизилась к 100 млрд долларов. При этом в 2008 году при тех же ценах на акции российского газового гиганта, но при гораздо более сильном рубле капитализация компании была выше в 3,5 раза.

Де-факто в мире идет энергетический кризис. Он вызван тем, что постепенный выход из пандемии сопровождается скачкообразным ростом спроса на топливо, когда ожидания не совпадают с реальным потреблением. Запасы газа в связи с этим в ряде стран истощились, особенно в Евросоюзе. Наконец, ряд стран форсирует переход на "зеленую энергетику", что в том числе толкает вверх стоимость единственного формально чистого ископаемого ресурса - газа.

Стоимость акций "Газпрома" увеличивается на фоне рекордного роста цен на газ в Европе. В понедельник цены на газ превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров: таким образом, европейские цены на газ выросли с начала года в четыре раза. Стремительно дорожает газ и в Азии. При этом "Газпром" исправно выполняет свои обязательства в рамках заключенных контрактов, о чем уже не раз заявляли в компании.

"С ноября прошлого года, когда цены на углеводороды вернулись на траекторию роста после вызванного пандемией кризиса, стоимость акций "Газпрома" выросла в 2,3​ раза. Мы понижаем рекомендацию по бумагам компании до "Держать", поскольку их котировки, показав опережающую динамику, превысили нашу прогнозную цену на 12​ месяцев, равную 4,5​ доллара", - говорится в аналитическом обзоре "ВТБ Капитала".

Биржевые цены на газ в Европе выросли с начала года в четыре раза

После обновления исторического максимума, с учетом предыдущего роста и накопленной перекупленности, по акциям "Газпрома" вполне вероятна фиксация, допускает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. В то же время после снятия перекупленности у акций "Газпрома" есть шансы на закрепление выше 400 рублей, если данные будут указывать на более длительный период газового дефицита на фоне высоких цен на европейском рынке и запуска экспорта через "Северный поток-2", считает аналитик. Отраслевые эксперты в большинстве своем позитивно смотрят на акции компании, подтверждает Короев. "Текущая ожидаемая дивидендная доходность может достигать 10%, что ощутимо выше, чем средняя доходность за последние несколько лет, составлявшая около 5,5%", - рассказывает он.

Нефтегазовый сектор продолжает поддерживать рост российского фондового рынка, отмечает аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман. На фоне роста цен на газ цены на уголь в Европе за десять дней подскочили на треть, это поддерживает обыкновенные и привилегированные акции "Мечела", одним из лидеров роста в индексе МосБиржи был также "Новатэк", следует из обзора эксперта.