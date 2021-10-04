Правительство запустило программный подход к поддержке проектов ГЧП

Запускаемые меры поддержки и инициируемые нормативные правовые акты способствуют запуску инфраструктурных проектов, реализуемых на принципах ГЧП, в стране. К такому выводу пришли участники VIII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП", который прошел с 28 сентября по 1 октября в Москве. Участие в сессиях конгресса приняли порядка 1500 человек, онлайн-трансляцию на платформе "РОСИНФРА" смотрели более 5000 зрителей.

"Институт государственно-частного партнерства - один из самых молодых в нашей стране. За короткий срок своего существования он доказал, что является перспективным механизмом для эффективного взаимодействия государства и бизнеса в создании и поддержании транспортной, инженерной, социальной, культурной инфраструктуры, а также обмена опытом, компетенциями и лучшими управленческими практиками", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в приветствии к участникам конгресса. Премьер также заметил, что правительством был разработан целый комплекс мер федерального софинансирования для поддержки частных инвестиций.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках пленарной сессии Недели ГЧП отметил, что сегодня, когда темпы строительства дорог, жилья, инфраструктуры продолжают наращиваться, роль государственно-частного партнерства возрастает. "Привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций открывает новые возможности для реализации самых амбициозных задач", - подчеркнул он.

По словам генерального директора Национального Центра ГЧП (группа ВЭБ.РФ) Павла Селезнева, правительство начало системно подходить к развитию государственно-частного партнерства в различных отраслях: это новое "инфраструктурное меню", программа по строительству школ по ГЧП в регионах, меры поддержки от ППК РЭО, также прорабатывается инициатива по софинансированию обновления городского общественного транспорта, есть запрос на разработку подобной программы в ЖКХ.

В рамках конгресса были презентованы механизмы инфраструктурных облигаций и комплексные инвестиционные проекты. Кроме того, участники конгресса обсудили и такие актуальные темы, как технические аспекты при подготовке проектов ГЧП, учет условных обязательств и устойчивость инфраструктуры.

В рамках Недели ГЧП были объявлены лауреаты национальной премии в сфере инфраструктуры "РОСИНФРА". По итогам 2020 года победители определены в 14 номинациях.

Организаторами мероприятия выступили Национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ.