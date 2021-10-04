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04.10.2021 20:58
Рубрика: Власть

Предлагается усилить ответственность за регулярные побои

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8578)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в УК, усиливающий наказание за регулярное рукоприкладство.

Если человек ударит кого-то в третий раз, наказание будет строже, чем за первый и даже второй дебош. Надо подчеркнуть: речь о ситуациях, когда жертве было больно, но вреда здоровью нет.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что подготовленный проект поправок в УК усиливает наказание за побои для лиц, уже имевших судимость за физическое насилие.

"Инициатива приводит Уголовный кодекс в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда России. Напомню, с юридической точки зрения побоями считаются насильственные действия, не причинившие вреда здоровью человека. Это могут быть пощечины, удары кулаком и любое применение силы, после которого пострадавший испытал боль", - уточнил Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что сегодня закон предусматривает двухступенчатую систему наказания за побои: действует принцип административной преюдиции.

"За первое нарушение человека накажут по статье КоАП. За повторные побои наступает уже уголовная ответственность. Такая система призвана обеспечить предупреждение более серьезных последствий. Наказывая даже за малейшие проявления насилия, человеку дают понять, что такое поведение недопустимо и обязательно повлечет за собой ответственность", - рассказал председатель правления АЮР.

Но для того чтобы механизмы наказания за побои, не причиняющие вреда здоровью, срабатывали, необходимо, чтобы при повторении неправомерного поведения наказание усиливалось.

"Между тем сегодня в системе наказания за побои существует правовой пробел, на который указал Конституционный суд: если человек совершает побои в третий раз, наказание не возрастает. Наоборот, человека привлекают вновь к административной ответственности", - пояснил Владимир Груздев.

Однако в ситуации, когда нарушитель регулярно прибегает к физическому насилию, пусть и незначительному (по сравнению с насилием, причиняющим вред здоровью), этого уже недостаточно. Необходимы более строгие санкции, считает Владимир Груздев.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Законопроект предполагает, что человека, совершившего побои в третий раз и более, будут привлекать к уголовной ответственности и санкции возрастут. За регулярное физическое насилие, если оно не причинило вреда здоровью, будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы до года и другие санкции", - отметил Владимир Груздев.

Из тех, кто был наказан по КоАп за побои, повторно затевали драку около 1,5 процента граждан

Он напомнил, что, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, в 2020 году по статье 116.1 УК "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" было осуждено более 1,6 тысячи человек.

"Количество осужденных по этой статье по сравнению с 2019 годом прибавилось на 17,5 процента. При этом по статье 6.1.1 КоАП "Побои" в 2020 году были наказаны 104 тысячи человек. Таким образом, повторно совершают побои полтора процента граждан из привлеченных к административной ответственности", - резюмировал председатель правления АЮР.

Власть Право Уголовное право Правительство Законопроекты и комментарии

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