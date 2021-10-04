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04.10.2021 22:41
Рубрика: Общество

Психолог назвала последствия "обрушения" Facebook и Instagram

Текст: Сергей Бабкин

Внезапное крушение Instagram, Facebook, VK и других соцсетей даст людям возможность перезагрузиться и задуматься о действительно важных вещах. Таким мнением с "РГ" поделилась столичный психолог Елена Гырман, комментируя сегодняшний масштабный сбой в интернете.

Фото: Lionel BONAVENTURE / AFP
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"Существует мнение, что социальные сети вызывают риск зависимости. Удовольствия, которое мы получаем вместе с лайками, эмоции, которые мы испытываем, просматривая ролики, удивляясь и сопереживая - все это заставляет нас возвращаться в соцсети снова и снова, забывая о делах насущных", - отметила специалист.

Сегодняшний сбой в работе соцсетей у многих вызвал панику, поскольку

современный человек привык получать поверхностную информацию. "В отсутствие таковой начинается самая настоящая информационная ломка", - считает Елена Гырман.

В то же время вынужденное ограничение пользования социальными сетями, несомненно, пойдет на пользу - даст возможность перезагрузиться, посмотреть друг на друга вживую, а не через экран монитора, продолжает собеседник "РГ". "Ситуация заставит вспомнить, что наша жизнь гораздо больше и разнообразнее, чем черное стекло с разноцветными картинками. И напомнить, что мы - живые, уязвимые. Что в любую минуту с нами может произойти совершенно непредсказуемое, неожиданное - то, к чему мы не готовы", - подчеркнула Елена Гырман.

Общество СМИ и соцсети

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