Путин наградил Шмелеву и Чубарьяна

Президент подписал указ о госнаградах. Глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева получила орден Александра Невского. А историк Александр Чубарьян - орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта награждена "за большой вклад в поддержку одаренных детей и молодежи, многолетнюю добросовестную работу". Шмелева отметила 50-летний юбилей 3 октября.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени президент удостоил научного руководителя Института всеобщей истории Российской академии наук Александра Чубарьяна - "за значительный вклад в развитие исторической науки и многолетнюю плодотворную работу".