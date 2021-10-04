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Рубрика: Власть

Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ 11 деятелям культуры

Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный артист Российской Федерации" 11 деятелям культуры. Указ "О награждении государственными наградами РФ" размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Татьяна Акулова-Конецкая
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Почетные звания получили: вокалист Московского государственного академического театра оперетты Петр Борисенко, директор-художественный руководитель русского народного ансамбля "Россия" имени Зыкиной Дмитрий Дмитриенко, дирижер и концертмейстер группы прим балалаек Академического оркестра русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова Андрей Шлячков и Дмитрий Ибрагимов.

Звания также присвоены артисткам Московского драматического театра имени Станиславского Татьяне Майст и Людмиле Розановой, балерине Самарского театра оперы и балета Ксении Овичнниковой, артистке балета Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Анне Захаровой, артисту Государственного академического Малого театра России Алексею Дубровскому, артистке Московского театра "Школа современной пьесы" Татьяне Бегаловой, артисту Ярославского государственного театра юного зрителя имени В.С. Розова Ивану Баранову.

Напомним, ранее президент наградил Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени художественного руководителя "Дома музыки" в Санкт-Петербурге Сергея Ролдугина - "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени отмечены артисты МХТ им. Чехова Евгений Киндинов, Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, художественный руководитель - главный балетмейстер театра "Кремлевский балет" Андрей Петров. Орденом Дружбы - артисты Московского государственного театра "Ленком" Иван Агапов, Татьяна Кравченко, Александр Лазарев, Александр Сирин, артист цыганского театра "Ромэн" Борис Василевский.

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