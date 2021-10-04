Путин встретится с депутатами в Кремле

Президент Владимир Путин 12 октября проведет встречу в Кремле с депутатами Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мероприятие пройдет в Георгиевском зале, заявил Песков, в день первого заседания Госдумы нового созыва. "Да, такая подготовка ведется", - подтвердил он.

Напомним, первое заседание Госдумы по указу президента состоится 12 октября в 10.00. С момента начала работы нового созыва полномочия прежнего созыва прекращаются.

И уже на этой неделе Владимир Путин начнет серию отдельных встреч с лидерами парламентских партий.