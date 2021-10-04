Радзиховский: По объему ВВП по ППС Казахстан на третьем месте среди стран бывшего СССР

После некоторого перерыва (надо было реагировать на актуальные события) - возвращаемся в клуб геополитических путешествий.

Последняя из азиатских республик б. СССР - Казахстан.

Не буду углубляться в историю - от Македонского до Казахского ханства. Достаточно сказать, что в составе Российской империи территория современного Казахстана находилась с XVIII века и была распределена между Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областями (почему-то не губерниями). Как единое образование "Киргизская автономная республика" была создана в 1920 г. в РСФСР (тогда казахов в России называли киргизами), в 1925-м переименована в "Казакскую", а после ряда территориальных изменений (Оренбургская область передана РСФСР, Кара-Калпакская АО - сперва РСФСР, потом в Узбекскую ССР) была сформирована в 1936 г. Казахская АО, затем в том же году - уже Казахская ССР в современных границах.

Интересно проследить изменения населения Казахстана.

По переписи 1939 г. общее население - 6 151 000 чел., в том числе русских 2 459 000, казахов 2 327 000. По переписи 1989 г. всего - 16 464 000, в том числе казахов - 6 547 000, русских - 6 228 000. Наконец, на 1 января 2021 г. всего 18 880 000, в том числе казахов - 13 029 000, русских - 3 478 000. Вероятно, такой взрывной рост казахского населения - в 2 раза за 31 год, хотя общее число жителей страны выросло меньше чем на 12% - объясняется не только естественным приростом (общий естественный прирост в Казахстане в 2010-2020 гг. - от 220 000 до 270 000 чел. в год, до этого был ниже), но и ассимиляцией, т.е. тем, что дети (а возможно, и взрослые) из смешанных семей причисляют себя к титульной национальности. Это же может быть одной из причин резкого, более чем на 40%, сокращения числа русских (другая причина - очевидно, отъезды в Россию). Кстати, по числу русских (т.е. причисляющих себя к таковым) Казахстан сейчас, видимо, почти сравнялся с Украиной, и если современные тенденции продолжатся, то скоро, видимо, обгонит ее и станет республикой б. СССР с наибольшим числом русских (не считая, понятно, Россию!).

По объему ВВП по ППС Казахстан на третьем месте среди стран бывшего СССР

Особая история - с немцами. По переписи 1939 г. их было в Казахстане 93 000, в 1989-м - 958 000 (из общего числа 2 млн немцев, живших тогда в СССР). Понятно, это результат депортаций времен ВОВ, когда в Казахстан выслали немцев из близкой к нему автономной республики Поволжья и из других мест, а большинство так на новом месте и остались. Сейчас в Казахстане - 175 000 немцев. По-моему, интересно не то, что подавляющее большинство уехали в Германию, а что значительная часть, имея полное право эмигрировать, осталась - учитывая все-таки разницу в уровне жизни между Казахстаном и ФРГ (ВВП по ППС на душу населения в Германии более чем в 2 раза превышает казахский).

Если говорить о населении Казахстана в целом, то с 1939 г. оно выросло более чем в 3 раза - для сравнения: население РСФСР выросло за то же время на 34 %, Узбекистана - в 5,6 раза, Таджикистана - в 6,1 раза, численность населения Белоруссии с 1 января 1941 г. выросла на 2%, а Украины (включая ДНР-ЛНР), считая с той же даты, - вообще не изменилась. О разных причинах этих цифр разговор особый, это всего лишь констатация фактов.

Экономически Казахстан - одно из богатых государств на территории б. СССР. Из экс-советских республик он в 2020-м, по данным МВФ, занимает 5-е место по ВВП на душу населения сразу за РФ (соответственно - 26,6 и 27,9 тыс. долл. Первые три позиции с хорошим отрывом у стран Прибалтики). По объему ВВП по ППС Казахстан на 3-м месте среди стран б. СССР, вплотную к Украине (501 млрд - Казахстан, 545 млрд - Украина, с учетом ДНР - ЛНР). При этом экономика ХХ века в основном- нефть (50% экспорта), металлургия, уран. В 2020-м первый партнер в экспорте - Китай (9 млрд долл., 19% экспорта), второй - Италия, РФ на третьем месте (4,9 млрд, 10,5% экспорта). РФ - первый партнер по импорту (13,3 млрд - почти 35% казахского импорта).

В истории Казахстана, конечно, исключительную роль сыграл отец-основатель, елбасы (первый президент) - Н. Назарбаев. Его должности назывались по-разному (Первый секретарь ЦК КП, президент Казахской ССР, Президент Казахстана), но он твердо правил страной в 1989-2019 гг. (рекорд среди лидеров стран б. СССР). То, что в Казахстане не было крупных граждански-национальных столкновений (при столь пестром населении!) и выстроены ровные отношения практически со всем миром - от РФ до ЕС, от КНР до США, - его большая личная заслуга. Сумел он сделать и самую, может быть, трудную вещь для правителя, имеющего всю полноту власти, - добровольно ушел с поста. Правда, многие рычаги при этом сохранил - председатель Совета Безопасности, лидер правящей партии Нур Отан. Тем не менее эксперты единодушны: отставка Назарбаева не "камуфляж", при всем авторитете и влиянии (кстати, как известно, в его честь переименована столица республики б. Астана, ныне - Нурсултан) он передал рычаги управления новому президенту.

В истории Казахстана, конечно, исключительную роль сыграл отец-основатель, елбасы (первый президент) - Н. Назарбаев

Что касается отношений с Россией, то и они - ровно-дружеские, при этом Казахстан совершенно независим во внешней, внутренней, экономической и т. д. сферах.

Казахстан - член ЕАЭС и Таможенного союза, член ШОС, обычно голосует в ООН солидарно с Россией и т. д. Но самый лучший, фактический и символический показатель отношений Казахстана и РФ - языковой. В Казахстане государственный язык - естественно казахский, официальным языком является и русский. Вместе с тем в 2015-м принят закон, согласно которому с 2025 г. русский алфавит (кириллица) в стране будет заменен латиницей.