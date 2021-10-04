Более 95% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не прививались

Более 95% пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы в Подмосковье, не прививались. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона и главами городских округов.

"Видим, что на ИВЛ и при госпитализации - более 95% людей, которые не привились. Поэтому выбор в пользу вакцинации очевиден. Но жизнь так устроена, что не все до сих пор решились на это мероприятие. Поэтому работу будем продолжать. У нас еще сезонные ОРВИ и заболевания", - передает ТАСС слова Воробьева.

Руководитель Московской области отметил, что знает, что врачи работают сейчас в напряженном режиме. Губернатор добавил, что вместе с главами округов правительство будет оказывать поддержку медикам.