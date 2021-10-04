Досрочные выборы главы Тамбовской области пройдут в 2022 году

Досрочные выборы губернатора Тамбовской области в связи с отставкой действующего главы региона Александра Никитина назначены на сентябрь 2022 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров.

До избрания нового губернатора временно исполняющим обязанности главы региона назначен Максим Егоров, до этого работавший заместителем главы Минстроя. Он курировал в ведомстве анализ состояния коммунальной сферы, вопросы государственно-частного партнерства в ЖКХ, отвечал за реализацию государственной политики по нормативно-правовому регулированию.

Александр Никитин руководил Тамбовской областью с 2015 года. В понедельник он подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.