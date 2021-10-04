ФСБ пресекла деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир" в столичном регионе

ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекла в столичном регионе деятельность ячейки запрещенной международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в Москве и Московской области задержаны два главаря и шесть активных участников террористической структуры.

По данным ЦОС ФСБ, члены ячейки вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Также, как сообщили в спецслужбе, члены ячейки проводили конспиративные собрания, на которых они распространяли среди жителей московского региона террористическую идеологию. На кадрах оперативного видео показана работа групп спецназа и задержание в квартирах и домах предполагаемых террористов. В результате обысков у членов МТО обнаружено большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов организации. Также у них были изъяты телефоны, компьютеры и планшеты, которые использовались при ведении террористической деятельности.