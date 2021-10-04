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04.10.2021 15:38
Рубрика: Культура

Ярмарка non/fictio№23 открыла продажу билетов по специальным ценам

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23 пройдет в столичном Гостином Дворе со 2 по 6 декабря 2021 года. Программа предстоящего интеллектуально-литературного пиршества лишь только формируется, а купить билеты и стать частью этого большого праздника книги можно уже сейчас. Причем по специальным и очень приятным ценам.

Фото: kinopoisk.ru
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Купить билет на non/fictio№23 можно только на официальном сайте ярмарке. Цена одного билета на одно посещение составит 300 рублей, билет на пять посещений будет стоить 800 рублей. Это оптимальный вариант для большой семьи или дружеской компании. Также предусмотрены льготные билеты по 150 рублей.

Конечно, никто точно сегодня не решится предсказать, пройдет ли ярмарка в обозначенные сроки. Но организаторы очень рассчитывают, что эпидемиологическая обстановка позволит провести non/fiction в запланированные даты. А обеспечивать безопасность и соблюдения всех правил Роспотребнадзора организаторы книжных ярмарок и фестивалей уже научились.

Программа тоже не должна разочаровать любителей хорошей литературы. Известно, что в экспертный совет ярмарки вошли три новых члена: Михаил Иванов, совладелец книжного магазина "Подписные издания", Михаил Мальцев, директор книжных магазинов "Пиотровский" в Перми и Екатеринбурге и Ирина Рочева, создатель книжных магазинов "Корней Иванович" и "Свидетель" (Тула), а также детского книжного фестиваля "ЛитераТула".

Новая команда займется и формированием детской программы ярмарки "Территории Познания" и составлением топ-листа детских книг. В состав группы вошли Галина Бочарова, Анна Годинер, Ольга Дробот, Татьяна Зборовская, Марина Козлова, Наталья Медведь, Алексей Олейников, Иван Пачин, Ирина Рочева, Ольга Румянцева, Марина Соломонова и Анна Тихомирова.

Главная тема детской площадки в этом году звучит так: "Потому что я такой" и отсылает нас к строчкам Германа Лукомникова "Хорошо, что я такой, а не какой-нибудь другой". Интересно, а какой? И для чего же я такой? Что будет дальше с таким мной?.. Искать ответы на эти вопросы дети, и взрослые, будут четыре основных дня программы. Итогом совместной работы станет большое событие под девизом "Хорошо, что я такой!", которое пройдет на территории Гостиного двора в воскресенье, 5 декабря.

Заявки для участия в Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№23 принимают до 1 ноября.

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