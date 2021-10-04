Москва проводит финал мирового кубка по IT

Сегодня в Москве стартуют соревнования финального этапа Международного чемпионата по программированию ICPC - главного события для студентов-айтишников. Москва впервые принимает чемпионат. Это своего рода Олимпийские игры в области информационных технологий. И Россия здесь - признанный лидер. Наши студенты 14 раз становились чемпионами мира, причем последние 8 лет они просто не выпускают кубок победителя из рук.

В этом году в Москве будут "кодить" 118 команд из 42 стран мира. Все они прибыли в столицу России заранее - 1 октября, чтобы освоиться и успеть познакомиться с городом. Российских команд - 15. Пять из московских вузов: МГУ, МФТИ, МИФИ, МАИ и ВШЭ, три из Санкт-Петербурга - это команды СПбГУ, ИТМО и филиала ВШЭ. Две команды из университетов Казани - Иннополиса и Казанского федерального университета. И по одной команде из вузов Саратова, Перми, Нижнего Новгорода, Ижевска и Волгограда.

Чемпионат по программированию проводится с 1977 года. Правила финала просты лишь на первый взгляд: команда из трех человек, один компьютер и пять часов на то, чтобы решить как можно больше задач. На самом деле это пять часов изнурительного напряженного интеллектуального марафона. Кто решит наибольшее количество задач за самое короткое время, тот и победил.

По правилам турнира победителям вручаются четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. К участию допускаются студенты высших учебных заведений и аспиранты первого года обучения не старше 24 лет.

ICPC - cамое престижное в мире соревнование для молодых программистов, Олимпийские игры в области информационных технологий

- Хорошее программирование всегда базируется на сильной математической подготовке, - подчеркнул министр науки и высшего образования Валерий Фальков, приветствуя участников. - И, несмотря на проблемный дискурс о качестве школьного образования и подготовки айтишников, математиков, физиков, мы считаем, что у нас очень хорошие научные школы по этим направлениями и фундаментальное образование в целом.

Комментарий

Алексей Малеев, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ, инициатор проведения финала ICPC в Москве:

- Проведения финала ICPC в Москве мы добивались давно, с 2018 года. В тот год две наши команды стали чемпионами: программисты из МГУ взяли "золото", а команда МФТИ - "серебро". Конечно, мероприятие будет особенным: не во всех странах сняты COVID-ограничения, не все команды смогут приехать, многие участники вынуждены будут соревноваться дистанционно. Но то, что финал все же состоится - это уже большая победа. Не совсем обычным будет состав участников. Команды были отобраны еще два года назад, даты состязаний неоднократно переносились. Очень не просто продолжительное время оставаться в форме, ждать и не знать, когда предстоит выступить. Кроме того, сама жизнь не стоит на месте: чемпионат студенческий, а кто-то уже и вуз окончил, начал работать, или, например, как Женя Белых из нашей команды Физтеха, женился.

Мы на Физтехе ведем серию интенсивных тренировок, куда приезжают ребята-программисты со всего мира, поэтому можем предполагать, что сильнейшие команды на нынешнем чемпионате будут из Китая, MIT (Массачусетс), Нижнего Новгорода. Но это лишь предположение.