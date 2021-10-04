На МКАД пьяный водитель каршеринга устроил массовую аварию

Пьяный водитель каршеринга минувшей ночью устроил крупную аварию на МКАД, в которой один человек погиб и трое получили ранения.

Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта, около 1.02 на 8 километре внешней стороны водитель на Volkswagen Polo не заметил, как перед ним в левой полосе из-за мелкого столкновения остановился Kia и не успел вовремя затормозить. В общей сложности в аварию попали четыре автомобиля.

В итоге погиб мужчина, осматривавший повреждения машины. В арендном Volkswagen пострадали три человека, все они госпитализированы. Женщина-пассажир находится в коме.

На водителя каршеринга составили административный протокол.