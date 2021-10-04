Пассажирский автобус попал в ДТП на юго-востоке Москвы

На Липецкой улице в столице произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 289 маршрута. Пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

По предварительным данным, автомобиль ехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с боковой частью автобуса. В городском транспорте пострадавших нет, в автомобиле пострадал один человек.

Пострадавшему оказывается медицинская помощь, причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Из-за ДТП задерживаются маршруты автобусов 289, 701, 756, 221, 182.