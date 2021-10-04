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04.10.2021 08:09
Рубрика: Происшествия

Пассажирский автобус попал в ДТП на юго-востоке Москвы

Текст: Ирина Огилько

На Липецкой улице в столице произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 289 маршрута. Пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

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По предварительным данным, автомобиль ехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с боковой частью автобуса. В городском транспорте пострадавших нет, в автомобиле пострадал один человек.

Пострадавшему оказывается медицинская помощь, причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Из-за ДТП задерживаются маршруты автобусов 289, 701, 756, 221, 182.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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