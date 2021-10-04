СК завел уголовное дело после падения вертолета в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту падения в Подмосковье вертолета Robinson R-44. Представитель Следственного комитета Елена Марковская сообщила, что причиной катастрофы стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, вертолет упал вечером третьего октября в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ, три человека погибли. Информация о крушении поступила в МЧС в 19:41 по местному времени. Возгорания не последовало. Известно, что Robinson R-44 выполнял учебно-тренировочный полет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о расследовании уголовного дела, сообщили РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.