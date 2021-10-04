Собянин анонсировал новые розыгрыши призов среди вакцинированных от COVID-19

В ближайшее время столичные власти планируют вернуться к поощрению горожан, прошедших вакцинацию. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявил мэр Сергей Собянин.

"Мы видим дополнительные возможности ускорения вакцинации, поэтому всегда стимулировали эти процессы. В частности, проводили лотереи, где разыгрывали машины", - напомнил глава города.

Мэр столицы отметил, что подобные акции привлекают внимание москвичей и способствуют росту иммунизации. Ранее Сергей Собянин заявил о тревожной ситуации с коронавирусом в Москве.