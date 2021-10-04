Собянин обратился с просьбой к пожилым москвичам вакцинироваться от коронавируса

На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о ситуации в столицы, сказал, что самый низкий процент вакцинированных - среди пожилых москвичей.

Это не может не беспокоить власти, так как именно среди этой группы населения заболевание коронавирусом протекает тяжелее всего и именно среди нее самая высокая смертность. "Берегите себя", - обратился к москвичам Собянин и попросил их как можно скорее сделать прививку от опасного вируса.