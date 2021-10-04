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04.10.2021 14:50
Рубрика: Общество

Собянин обратился с просьбой к пожилым москвичам вакцинироваться от коронавируса

Текст: Любовь Проценко

На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о ситуации в столицы, сказал, что самый низкий процент вакцинированных - среди пожилых москвичей.

Собянин: За последнюю неделю число заболевших коронавирусом в Москве выросло на 30%

Это не может не беспокоить власти, так как именно среди этой группы населения заболевание коронавирусом протекает тяжелее всего и именно среди нее самая высокая смертность. "Берегите себя", - обратился к москвичам Собянин и попросил их как можно скорее сделать прививку от опасного вируса.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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