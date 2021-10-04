Собянин: Сделать экспресс-тест на COVID-19 можно будет в 20 МФЦ и ТЦ Москвы

В ближайшие недели экспресс-тестирование будет введено в 20 МФЦ и крупных торговых центрах. ​​​Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в правительстве РФ.

Он рассказал, что такие тесты в двух МФЦ уже проводятся. Буквально за 10-20 минут они показывают, болен ли человек коронавирусом, с точностью не хуже чем ПЦР-тестирование, но гораздо за более короткий срок.

"Если москвичи проявят к этому интерес, сделаем возможностей для такого тестирования гораздо больше", - сказал мэр.