Собянин: В Москве более 80% работников образования и здравоохранения привились от COVID-19

67 процентов москвичей, которым предписана обязательная вакцинация, привились от COVID-19 двумя компонентами. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Одним компонентом, по данным мэра, привиты 73 процента горожан, которым предписана обязательная вакцинация. Больше всего вакцинированных двумя компонентами среди работников образования и здравоохранения - более 80 процентов.

Для того, чтобы повысить заинтересованность в вакцинировании у большего числа москвичей, город в ближайшее время намерен вернуться к практике стимулирования. Напомним, в ходе акции "Миллион призов", прошедшей в столице в сентябре, разыгрывались не только денежные призы, но и автомобили и даже квартиры.

Для того, чтобы еще больше заинтересовать врачей в массовой вакцинации населения, им введены надбавки к зарплате - по 200 рублей за каждого вакцинированного сверх задания, по 400 рублей - за одного вакцинированного в возрасте 60+.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заболеваемость коронавирусом в Москве не самая высокая в стране - на ее долю приходится не более 15 процентов. Тем не менее, как доложил на совещании у главы правительства Росиии Михаила Мишустина мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация в городе не может не вызывать тревогу. Она в 2 раза ниже пиковых значений, но лишь за последнюю неделю выросла на 30 процентов, а число госпитализаций увеличилось на 20 процентов.