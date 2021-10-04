В минсельхозе ожидают третий в истории страны результат по сбору зерновых

Новый агросезон в России складывается драматичнее предыдущего. Сельское хозяйство, которое и так зависит от погоды, пострадало еще и от экономических последствий пандемии.

Однако в минсельхозе рассчитывают на третий в истории страны результат урожая зерновых, что позволит полностью закрыть внутренние потребности и, вероятно, остаться главным экспортером пшеницы.

Помимо этого, есть планы по цифровизации отрасли, внедрению современных технологий, которые позволят в будущем увеличить прибыль агробизнеса на сотни миллиардов рублей. Особое внимание - улучшению условий жизни в селе.

Результаты уборочной

По данным минсельхоза, на 28 сентября 2021 года намолочено более 105 миллионов тонн зерна. Из них пшеницы - основного экспортного продукта - свыше 74 миллионов тонн. Это уже больше, чем ранее прогнозировал минсельхоз США, расчеты которого оказывают существенное влияние на мировой рынок. Западные аналитики предрекали России урожай пшеницы на уровне 72,5 миллиона тонн, без учета Крыма. Причины - пересев озимых и летняя засуха.

Озимые в России, действительно, пришлось пересеивать - исправить последствия сухой осени снежная зима смогла не везде, а весной в регионах случились заморозки. Пересеивали яровыми культурами нетрадиционно чуть ли не до июля. Из-за чего произошла путаница в расчетах минсельхоза и Росстата - "потерялся" целый миллион гектаров. Это сбило с толку USDA, а вместе с ним и мировой рынок, который отреагировал ростом цен на пшеницу.

Россия может сохранить лидерство по экспорту пшеницы, но главное - потребности страны

Летом стояла жара даже в тех регионах, для которых она несвойственна. "Но, несмотря на сложные погодные условия в ряде субъектов, особенно в Поволжье и центре страны, наши ключевые зернопроизводящие регионы в этом году показали впечатляющие результаты. Рекордный урожай на Кубани, в Ростовской области, почти двукратный прирост на Ставрополье. Прирост урожайности наблюдаем и в Сибири", - оценивал в конце июня уборочную кампанию министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Во многом результат получен благодаря передовым агротехнологиям, господдержке и, конечно, труду аграриев.

В конце сентября минсельхоз сохранял свою оценку урожая в 127,4 миллиона тонн зерна, включая 81 миллион тонн пшеницы. Это третий в истории страны результат после тех, что были получены в 2017 и 2020 годах. И, уверяют в минсельхозе, он позволит закрыть внутренние потребности и сохранить лидерство по пшенице на мировом рынке.

Цены на гречку и сахар

Главного информационного маркера продовольственного спокойствия страны - гречки - в этом сезоне тоже будет достаточно. На фоне возросших цен в прошлом году российские аграрии посеяли ее на 12 процентов больше.

Не ожидается и нехватки сахара, который в прошлом году стал самым подорожавшим продуктом. Из-за сокращения площадей под свеклу и плохой погоды производство сахара снизилось более чем на 20 процентов, до 5,8 миллиона тонн при потреблении около шести миллионов. В продажу пошли даже некондиционные остатки, хранившиеся несколько лет. А летом власти разрешили ввезти в страну 350 тысяч тонн импортного сахара без пошлины. В этом году площади под свеклой были увеличены примерно на 10 процентов.

Культуры-рекордсмены

Абсолютный рекорд в России, вероятно, покажут масличные. В минсельхозе оценивают новый урожай масличных в 22,5 миллиона тонн против 21,2 миллиона в прошлом году. Планируется собрать около 14 миллионов тонн подсолнечника - на 700 тысяч тонн больше показателей прошлого года. Это позволит загрузить перерабатывающие предприятия и обеспечить стабильный уровень цен на конечную продукцию.

Сложнее обстоит дело с овощами "борщевого набора". Несмотря на то, что минсельхоз ожидает прибавки урожая на 700 тысяч тонн, последние данные Росстата показывают: свежий картофель начал дорожать уже в сентябре. Экономические последствия пандемии тут вылились в подорожание перевозок, добавились летняя жара и сентябрьские проливные дожди. Но овощей "борщевого набора" должно хватить до следующего урожая. Если что пойдет не так, привезем недостающее из стран СНГ.

Рост цен и регулирование рынка

Федеральным властям с конца прошлого года приходится реагировать на рост цен на продовольствие на мировом рынке. И это тоже следствие пандемии: банки многих стран расчехлили печатные станки. Самый простой способ траты денег - запастись продовольствием. Вырос спрос - выросли цены. Подорожала и себестоимость производства: фрахт, минеральные удобрения, топливо. В мире дефицит рабочих рук. Все это отражается на цене конечного продукта.

Сейчас на смену прямому административному регулированию рынка в виде заморозки цен на сахар и подсолнечное масло пришли меры тарифно-таможенного регулирования. Плавающие экспортные пошлины, которые рассчитываются от мировых цен, введены для зерна и подсолнечного масла. Это позволяет "отвязать" внутренние цены от мировых и снизить их на российском рынке. А чтобы компенсировать выпадающие доходы бизнесу, выделяют субсидии производителям сахара и подсолнечного масла, муки и хлеба.

В 2022 году госпрограмме развития сельских территорий добавят 14 миллиардов рублей. На развитие села направят и доходы от экспортных пошлин на зерно

Но в последнее время к зерну, маслу, сахару и картошке с овощами добавился рост цен на мясо. Курица с начала года подорожала в магазинах почти на 20 процентов, свинина - на 13, говядина - более чем на 11 процентов. В животноводстве обострилась эпизоотическая обстановка. Часть инкубационного яйца мы закупаем за границей, а там разбушевался птичий грипп. Он же стал причиной снижения производства самого мяса птицы в России. Также на мясо птицы вырос спрос внутри страны. Это доступный животный белок.

Рост цен на курицу минсельхоз планирует сдержать договоренностью с производителями о поддержании стабильных отпускных цен до конца текущего года. К этому также "прилагаются" меры по снижению стоимости кормов - те же пошлины на зерно, субсидирование перевозки соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы. Кроме того, птицеводам, пострадавшим от птичьего гриппа, помогут льготными инвесткредитами, которые пролонгируют до 12 лет. А льготные "короткие" кредиты разрешено тратить на закупку кормов.

Планы развития отрасли

В конце июня на Всероссийском дне поля Дмитрий Патрушев назвал несколько стратегических направлений в развитии АПК. На мировом рынке растет спрос на базовое продовольствие, качественные продукты питания. И Россия может его удовлетворить. Есть над чем работать и у себя - нужно увеличивать производство овощей, бахчевых, плодов и ягод. Со следующего года заработает госпрограмма по вовлечению в оборот сельхозземель.

Еще одна ключевая задача - развитие "цифры". "Сегодня агропромышленный комплекс является крупным потребителем современных технологий и производит продукцию высокого качества, востребованную в России и за рубежом. Снижать планку категорически нельзя. Именно поэтому цифровизация в буквальном смысле выходит на передовую", - отмечал ранее Дмитрий Патрушев.

Министерство планирует внедрить Суперсервис, помогающий оформить получение господдержки в электронном виде. Создается единая база земель сельхозназначения, внедряются системы прослеживаемости. По оценкам минсельхоза, российский рынок цифровых технологий в АПК составляет около 360 миллиардов рублей, к 2026 году он может вырасти в пять раз. Внедрение в сельском хозяйстве современных технологий сможет увеличить прибыль агробизнеса более чем на 500 миллиардов рублей в ближайшие пять лет.