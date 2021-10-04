В Подмосковье мужчина убил родственника мечом

В подмосковном Ногинске мужчина убил своего родственника собственным мечом.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области, поводом стал конфликт двух двоюродных братьев в частном доме на улице Пугачева. В итоге 45-летний мужчина принес свой меч и заколол им родственника. Потерпевший скончался на месте происшествия.

На допросе у следователя городского СО Ногинска подозреваемый во всем признался. По этому факту возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве по статье 105 УК РФ. Назначен ряд экспертиз, суд в ближайшее время изберет подследственному меру пресечения.