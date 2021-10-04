В России открылась Неделя агропромышленного комплекса

В России стартовало самое масштабное в России событие в сфере АПК - Неделя агропромышленного комплекса, организованная Минсельхозом России.

В рамках недели открылась XXIII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2021" - крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. Выставка проходит в новом месте - на площадке Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", который расположен рядом с Кубинкой в Московской области. В ней принимают участие более 100 экспонентов из разных регионов страны.

"Золотая осень-2021" представит ключевые тенденции и достижения АПК, рассказали "Российской газете" в Минсельхозе России. Предусмотрена масштабная экспозиция сельхозтехники, а также демонстрация испытаний новых образцов беспилотных комбайнов, тракторов и дронов.

Павильон животноводства занимает 2,5 тысячи квадратных метров и представляет лучшие достижения отечественного молочного и мясного скотоводства, птицеводства, овцеводства, козоводства и других подотраслей, сообщили в аграрном ведомстве.

Кроме того, участники рынка и эксперты могут ознакомиться с передовыми разработками в сфере цифровизации АПК и аграрной науки, а также органическим атласом - реестром отечественных производителей органики.

В павильоне минсельхоза можно будет оценить ход реализации государственных программ по комплексному развитию сельских территорий и эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса России.

На выставке "Золотая осень-2021" покажут образцы беспилотных комбайнов, тракторов и дронов

Запланирована и обширная деловая программа. "Специалисты обсудят кадровое обеспечение отрасли, господдержку АПК, вопросы производства органической продукции, цифровой трансформации отрасли и другие темы. В Год науки и технологий особое внимание - научно-технологическому развитию агропромышленного комплекса. Кроме того, в рамках совместного проекта Совета Федерации и Минсельхоза России "Женщины в АПК" состоится открытый диалог по вопросам женской повестки в сельскохозяйственной отрасли", - уточнили в минсельхозе.

Также 7 октября в парке "Патриот" пройдет второй Международный агропромышленный форум. Его ключевым мероприятием станет бизнес-бранч "Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности", организованный минсельхозом и Сбербанком.

В тот же день на той же площадке начнет работу Национальный гастрономический фестиваль "Золотая осень-2021". На нем будет представлена лучшая фермерская продукция со всей страны, в том числе от участников конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России".

Гости фестиваля смогут продегустировать и купить натуральные товары - гастрономические бренды регионов, больше узнать об их производстве, познакомиться и пообщаться с фермерами. Для производителей же фестиваль даст возможность заявить о своей продукции и завоевать новых клиентов. Ярмарка продлится до 10 октября.

Кульминацией Недели АПК станет традиционный концерт в Государственном Кремлевском дворце, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.