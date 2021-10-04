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04.10.2021 21:37
Рубрика: Происшествия

В России резко выросло число велокраж

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8578)
Через месяц - полтора велосипедно-самокатный сезон закончится, кражи двухколесных машин пойдут на убыль. А сейчас - самый разгар угонов. Статистика утверждает, что половина велосипедистов становились жертвами таких краж.

В Подольске задержали вора, который похищал велосипеды на стоянках возле торговых центров.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что он пассатижами перекусывал противоугонные тросы и уезжал. Нашли и задержали его с поличным во время попытки совершения очередной кражи. Вычислить вора помогли камеры видеонаблюдения. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 34-летний уроженец Волгоградской области. Полицейские считают, что он причастен к совершению 5 краж велосипедов на территории Подольска на общую сумму более 60 тысяч рублей. Задержанный пояснил, что продавал украденные машины прохожим, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

Только в Москве ежегодно исчезает около трех тысяч великов. Ценовой диапазон весьма широк: самый дешевый велосипед в интернет-магазине стоит около 5 тысяч рублей, самый дорогой - 965 тысяч. Как правило, народ разъезжает на педальных машинах стоимостью от 7 до 20 тысяч рублей. Такой аппарат, украв, не сложно перепродать за 2 - 5 тысяч рублей.

Как полиция находит украденные велосипеды? Поводом для проверки часто бывает несоответствие владельца велосипеду по многим факторам. Например, неподходящее место продажи, низкая цена. Что важно, на всех велосипедах есть серийный номер рамы. Его можно найти в районе соединения педалей. На некоторых моделях код нанесен на вилки.

В регионах Происшествия Преступления Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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