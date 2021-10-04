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04.10.2021 22:15
Рубрика: Власть

Владимир Путин назначил врио глав Владимирской и Тамбовской областей

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 227(8578)
В понедельник президент произвел кадровые перестановки в руководстве двух регионов. Бывший депутат Госдумы Александр Авдеев стал врио главы Владимирской области. Владимир Путин принял отставку Владимира Сипягина, который теперь будет заседать в нижней палате парламента. Также президент освободил от должности тамбовского губернатора Александра Никитина, врио главы региона стал замглавы минстроя Максим Егоров.
Владимир Путин пожелал новым руководителям регионов успехов и удачи на их посту. Фото: РИА Новости Владимир Путин пожелал новым руководителям регионов успехов и удачи на их посту. Фото: РИА Новости
Владимир Путин пожелал новым руководителям регионов успехов и удачи на их посту. Фото: РИА Новости

Сипягин и Никитин попросили об отставке по собственному желанию. Владимир Путин встретился с Авдеевым и Егоровым отдельно в формате видеоконференции. Напомним, пять лет Авдеев был депутатом Госдумы от "Единой России", а ранее был заместителем губернатора Калужской области и мэром Обнинска.

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"Как получилось так, что вы окончили Бауманку, а свою трудовую деятельность начали в качестве финансиста?" - заинтересовался биографией собеседника президент. Авдеев рассказал, что еще студентом начал работать на заводе, а к окончанию основного образования поступил на второе - экономическое - и пошел на практику и на работу по финансовой линии. Что до карьеры в административных структурах, то в 2007 году коллега пригласил его работать в управу Калуги. Тогда область активно развивалась, привлекала инвестиции, строили большие заводы, было много экономических проектов. И в 2010 году поступило предложение занять должность главы администрации Обнинска.

"Непростой муниципалитет, и тоже надо было реализовать ряд социально-экономических программ", - поделился подробностями Авдеев. Затем он работал замгубернатора Калужской области и в 2016 году баллотировался в Госдуму.

"Что вы знаете о том участке работы, который вам предлагается?" - спросил президент. "С учетом того, что есть опыт муниципальной, региональной работы, работы в сфере привлечения инвестиций, развития экономического потенциала, на государственном, на федеральном уровне, в том числе законодательная база, - это, мне кажется, тот опыт, который позволит применить его на территории Владимирской области", - заявил Авдеев.

"Я не могу сказать, что я подробно знаю всю проблематику Владимирской области, но в силу работы знаком с рядом вопросов, которым необходимо в первую очередь уделить внимание: это и система здравоохранения, медицина, лекарственное обеспечение, но и, безусловно, это дополнительное развитие экономического потенциала этого региона", - перечислил он. "Потому что регион один из крупнейших в Центральном федеральном округе, и абсолютно точно экономический потенциал не до конца раскрыт и реализован", - считает Авдеев. Он надеется, что его опыт пригодится, "чтобы как раз дать новое дыхание экономике".

"Вы понимаете, что быть первым лицом региона - это все-таки немного другая работа", - заметил Путин. Собеседник согласился и поблагодарил за доверие. "Вы человек не только опытный... но и в целом весьма эффективны, на каждом из участков, где вы работали, вы показали высокую степень эффективности", - оценил президент. "Я надеюсь, что все ваши лучшие качества будут проявлены и здесь, на новом месте работы", - сказал он и пожелал успехов. "Но, разумеется, нужно будет вникать в проблемы региона. Регион важный... один из центральных регионов страны. Там много накопилось проблем, и поближе нужно работать, конечно, с людьми, с общественными организациями... - без всяких посредников", - указал Путин.

На встрече с Егоровым президент поинтересовался, как он отнесся к предложению возглавить регион. "У вас сегодня работа, прямо можно сказать, на переднем крае, потому что министерство ЖКХ, стройка - это один из самых востребованных и горячих участков, который напрямую связан с результатами по стране и для конкретных людей", - сказал Путин.

Фото: Алексей Дружинин/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
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"Предложение - это вызов и для меня, и для опыта, который у меня есть... Проблемы региона понимаю, так как в министерстве отвечаю за большое количество федеральных проектов, которые реализуются в рамках национальных проектов", - пояснил собеседник.

Путин пообещал увидеться с Егоровым в ближайшее время. "И поближе надо с людьми, поближе, не сидите в кабинетах, ладно?" - призвал он. "Тамбов - это достаточно крепкий регион, изучил, посмотрел. Очень развито сельское хозяйство, это, наверное, тоже будет определенный вызов для меня. Регион хороший, мы его сделаем еще лучше", - заверил Егоров.

Егоров работал в минстрое с 2018 года, а до этого - в Тюменской области при губернаторе Владимире Якушеве был его советником. Там он научился работать с муниципальными образованиями и выстраивать вертикаль власти, и вчера заявил, что собирается так действовать и в Тамбовской области.

Досрочные выборы глав регионов пройдут в сентябре 2022 года в Единый день голосования, сообщили в Центризбиркоме.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Тамбовская область

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