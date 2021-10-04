Собянин: Программы стимулирования вакцинации в Москве будут продолжены

Власти Москвы отмечают очевидный осенний рост заболеваемости коронавирусом, и ситуация не может не внушать тревогу, заявил мэр города Сергей Собянин. "В Москве эти показатели пока в два раз ниже пиковых значений, но тем не менее за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30 процентов и рост госпитализаций - больше 20 процентов, что говорит об отрицательной динамике ситуации", - сообщил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Столица одной из первых приняла решение об обязательной вакцинации ряда групп, которые работают с населением. В настоящее время 67 процентов в них привились двумя компонентами вакцины и 73 процента одним компонентом, рассказал он.

По словам Собянина, существуют дополнительные возможности для ускорения вакцинации. В том числе власти города думают возобновить проведение стимулирующих лотерей. "В ближайшее время, наверно, снова вернемся к этой практике", - заявил столичный градоначальник, сославшись на большой интерес среди граждан.