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04.10.2021 14:47
Рубрика: Общество

Собянин: Программы стимулирования вакцинации в Москве будут продолжены

Текст: Владимир Кузьмин

Власти Москвы отмечают очевидный осенний рост заболеваемости коронавирусом, и ситуация не может не внушать тревогу, заявил мэр города Сергей Собянин. "В Москве эти показатели пока в два раз ниже пиковых значений, но тем не менее за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30 процентов и рост госпитализаций - больше 20 процентов, что говорит об отрицательной динамике ситуации", - сообщил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: EPA-EFE/DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK
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Столица одной из первых приняла решение об обязательной вакцинации ряда групп, которые работают с населением. В настоящее время 67 процентов в них привились двумя компонентами вакцины и 73 процента одним компонентом, рассказал он.

По словам Собянина, существуют дополнительные возможности для ускорения вакцинации. В том числе власти города думают возобновить проведение стимулирующих лотерей. "В ближайшее время, наверно, снова вернемся к этой практике", - заявил столичный градоначальник, сославшись на большой интерес среди граждан.

В регионах Общество Здоровье Правительство Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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