Во Владимирской области запретили мероприятия с участием более 500 человек

Во Владимирской области из-за коронавируса запрещено проведение массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности, направленный на противодействие распространению в регионе COVID-19.

В администрации области пояснили, что исключение сделано лишь для организаций образования, культуры, физкультуры и спорта - при условии, что зрительные залы будут заполняться не более чем на 50 процентов от их вместимости.

При этом на все массовые мероприятия будут допускаться только лица, имеющие действующий QR-код, полученный на Госуслугах и подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесенного в последние шесть месяцев заболевания новой коронавирусной инфекцией.