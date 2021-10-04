Защита просит освободить экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова

Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство защиты об освобождении от наказания бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Лефортовского суда, рассмотрение ходатайства защиты об освобождении Коршунова от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью отложено на 20 октября. Сейчас Коршунов отбывает наказание в СИЗО "Лефортово". Какое именно у него заболевание - не сообщается. Но в любом случае это должна быть тяжелая болезнь, входящая в перечень "заболеваний, препятствующих отбыванию наказания".

В 2020 году Замоскворецкий суд приговорил Олега Коршунова к 9 годам колонии за два эпизода растраты на 157 млн рублей. По данным следствия, бюджетные миллионы Коршунов похитил в 2015-2016 годах, когда тюремное ведомство заключало контракты на поставку ФСИН автомобильного топлива и сахарного песка. Их стоимость была многократно завышена. Ранее, в 2019 году, Коршунов получил семь лет колонии за хищение более 263 млн рублей, выделенных на поставку ФСИН обуви.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года. В отношении него было возбуждено сразу шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горючего, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО, и еще одно - с получением взятки.

Вину бывший тюремный чиновник не признал ни по одному из обвинений.