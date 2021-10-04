Амурская область получила от Минобороны шесть плавающих транспортеров

Шесть плавающих транспортеров будут бороться с последствиями паводков в Амурской области. Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Шесть гусеничных плавающих транспортеров передало правительству Амурской области командование Восточного военного округа.

Техника будет использоваться для перевозки людей, автомобилей, различных грузов во время спасательных работ в пострадавших от паводка районах, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Транспортеры поступили в безвозмездное пользование одной из амурских пожарных частей. Передача прошла в Хабаровске на территории ремонтного завода, где обслуживают военную технику.

В армии такие транспортеры используются для перевозки десанта, переправы через водные преграды артиллерийских систем, колесных и гусеничных тягачей, бронетранспортеров, автомобилей, личного состава и грузов. Это транспортное средство обладает хорошей маневренностью и высокой проходимостью, а кроме того, его можно использовать и в море при волнении до трех баллов.