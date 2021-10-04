Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка задержали по уголовному делу

В отношении экс-мэра Владивостока, добровольно ушедшего в отставку весной, СУ СК по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту получения многомиллионной взятки при оказании покровительства в сфере похоронных услуг.

Следователи считают, что с 2019 по 2021 год Олег Гуменюк получил от руководства муниципального предприятия "Некрополь" или через посредников 19,5 миллиона рублей. Решается вопрос об избрании экс-градоначальнику меры пресечения.

Экс-мэр Владивостока пошел по делу о получении взятки за покровительство в сфере похоронных услуг

Обыски в доме Гуменюка прошли еще весной. Ритуальный бизнес доходный, не секрет. И во Владивостоке войны между похоронными конторами были, и жалобы горожан были. Дважды арестовывали главу "Некрополя" Игоря Бабынина: в 2018 году за мошенничество он был осужден на два года, но быстро вышел на свободу; весной нынешнего он арестован уже за получение взяток на 326 миллионов рублей - дело в суд направлено, но сам суд еще не начался.

Напомним, в мае этого года депутаты Думы Владивостока досрочно прекратили полномочия Олега Гуменюка, который до этого подал в отставку. Этому предшествовала критика в адрес мэра со стороны вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который говорил, что работа градоначальника не удовлетворяет жителей столицы Приморья.