Экс-начальник станции Владивосток получил 7,5 года колонии за взятку

В Приморье вынесен приговор бывшему начальнику железнодорожной станции Владивосток. Мужчину признали виновным в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как установил суд, железнодорожник получил от сотрудника транспортной компании взятку в размере 178 тысяч рублей. За эти деньги он обещал оказывать предприятию покровительство, а также ускорить работы по подаче и уборке вагонов.

Суд приговорил мужчину к 7,5 года колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 890 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе или в местном самоуправлении в течение трех лет.