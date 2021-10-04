На Чукотке стартовал международный кинофестиваль "Золотой ворон"

включенный в План основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

- В 2016-м, в Год кино, мы придумали и провели небольшой фестиваль - смотр короткометражных фильмов. Это было пробное мероприятие без конкурса, жюри и призов. Увидев, какой живой отклик идет от зрителей, решили продолжить работу в этом направлении. Так появился фестиваль "Золотой ворон", - рассказал художественный руководитель кинофестиваля Филипп Абрютин. - Идея названия возникла по аналогии с замечательной московской кинопремией "Золотой орел". Ворон - священная, тотемная птица, создатель и демиург в легендах многих народов Крайнего Севера, включая чукчей.

На этот раз в течение двух недель в музейном центре "Наследие Чукотки", Дворце детского и юношеского творчества и кинотеатре "Полярный" в Анадыре будут идти специальные показы документальных, игровых и анимационных фильмов.

- Уверен, что картины конкурсных и внеконкурсных программ станут любимыми для многих зрителей, ведь они сняты в Арктике на знакомые и близкие темы, но главное, сняты с глубоким пониманием, знанием и любовью! - отметил Филипп Абрютин.

Как сообщили в оргкомитете "Золотого ворона", на участие в конкурсной программе было подано более пятисот заявок со всего мира. Отобрано 35 лент, созданных кинематографистами Германии, Дании (Гренландии), Исландии, Канады, Монголии, Норвегии, Польши, России, США, Финляндии, Франции, Швеции.

Экспертное жюри фестиваля, в которое, кстати, вошла киновед и кинокритик, обозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина, выберет фильмы-победители. Под председательством кинорежиссера Юрия Быкова продюсер Анна Лайла Утси из Норвегии, киновед Сергей Лаврентьев, фестивальный продюсер Либби Хакарайа из Новой Зеландии, режиссер Элла Манжеева оценят ленты в трех конкурсных программах: игровые и неигровые полнометражные фильмы, игровые короткометражные, неигровые короткометражные. По решению жюри вручат "Золотого ворона" за лучший полнометражный фильм.

Особенностью проходящего на Чукотке фестиваля стало то, что обладателя "Большого золотого ворона" (Гран-При) выбирает не экспертное жюри, а простые зрители, принимающие участие в рейтинговом голосовании. Зрители же решают, кому отдать "Малого золотого ворона" - за лучшую короткометражку. Главные призы кинофестиваля уникальны - фигурки парящего ворона-творца создал из моржового клыка выдающийся художник-косторез Александр Дьячков. Композиция изображают легенду о сотворении мира.

Кстати, фестиваль нацелен не только на популяризацию киноискусства, но и на активную пропаганду здорового образа жизни. Он предоставляет возможность побывать на открытых тренировках известных спортсменов. В этом году две такие тренировки проведет многократный чемпион России и мира по боевому самбо Алексей Иванов.

- Наш кинофестиваль продолжает активное развитие: мы расширяем конкурсные программы игрового и неигрового кино, увеличиваем количество фильмов и число приглашенных авторов и гостей, расширяем площадки проведения культурных, образовательных и спортивных мероприятий, - отметил Филипп Абрютин. - У нас много планов. Но одно останется неизменным: "Золотой ворон" всегда будет кинофестивалем для зрителей.