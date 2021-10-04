Первые 56 человек получили арктические гектары

Россияне подали более 3,3 тысячи заявлений на получение бесплатного гектара в Арктической зоне РФ. Первые 56 участников уже получили участки. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Наибольший спрос наблюдается в Мурманской области, где принято 1866 заявлений", - отметили в КРДВ. Среди тех, кто уже получил участки, больше всего жителей Мурманской области - 43 человека.

Чаще всего участки берут для строительства жилья и обустройства подсобного хозяйства, занятия сельским хозяйством, реализации туристических проектов и предпринимательских инициатив.

Программа, по которой можно бесплатно получить гектар земли в Арктике, действует с 1 августа 2021 года.

В первые полгода получить участки в Арктике смогут только те, кто зарегистрирован в регионах и муниципалитетах, участвующих в программе. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у всех россиян.