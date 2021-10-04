Сахалинец украл 1,5 тонны металла с железной дороги

Уголовное дело против жителя Сахалина, обвиняемого в хищении имущества железной дороги, направлено в суд, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Фигурантом дела является ранее судимый 34-летний житель Холмска.

"Мужчина регулярно сдавал в пункт приема металла части железнодорожных рельсов, силовой кабель и другие металлические предметы, имеющие отношение к функционированию железной дороги", - уточнили в УТ МВД по ДФО.

Следствие установило, что в июле обвиняемый похитил 120 метров силового кабеля, обесточив грузоподъемный механизм, перемещающий вагоны. Тогда же он демонтировал часть железнодорожных рельсов и под видом работника предприятия, обслуживающего железную дорогу, сдал металл в пункт приема. Общий вес похищенного составил 1,5 тонны.

Сахалинцу за кражу грозит до двух лет лишения свободы. Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.