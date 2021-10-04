Во Владивостоке в час пик рухнула часть железнодорожного моста

Часть железнодорожного моста - техническая пешеходная дорожка с перилами - рухнула на проезжую часть во Владивостоке. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, это произошло в 18.47 по местному времени (11.47 мск).

"Допущено повреждение железнодорожного моста пятого соединительного пути грузовым автомобилем, перевозящим автотракторную технику на прицепе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте работают специалисты ГИБДД. По заявлению их пресс-службы, предварительная версия произошедшего - несоблюдение правил перевозки негабаритного груза.

Ремонт мостового сооружения займет три дня.