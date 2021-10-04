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Рубрика: Происшествия

Власти Пермского края подали в суд на звезду "Реальных пацанов"

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: instagram.com/armen_bezhanyan Фото: instagram.com/armen_bezhanyan
Фото: instagram.com/armen_bezhanyan

Актер российского сериала Армен Бежанян станет ответчиком в Арбитражном суде Пермского края. Иск против него подало региональное министерство по управлению имуществом и земельным отношениям.

Пермяк отсудил более 350 тысяч рублей за дырку в новой ванне

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе краевого минимущества, исковое заявление содержит требование взыскать с гражданина Бежаняна 419,5 тысячи рублей, поскольку он является собственником нежилого здания в городе Оса Пермского края, а земельный участок, на котором расположено здание, находится в краевой собственности. Владелец здания своевременно не оформил надлежащим образом права на землю и пользовался краевым имуществом безосновательно, считают в краевом министерстве.

Заседание суда, где будет рассматриваться дело о безосновательном обогащении, назначено на 9 ноября.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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