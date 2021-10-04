Олег Баулин: Стипендия в 100 тысяч - не фантастика

Как получать на первом курсе стипендию в 100 тысяч рублей? Что нужно региональным вузам, чтобы выйти в топ? Зачем ректору Instagram? На вопросы "Российской газеты" отвечает ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин.

Олег Александрович, правда, что в вашем вузе некоторые первокурсники получают стипендию в 100 тысяч рублей?

Олег Баулин: Да, наши олимпиадники, а их у нас в этом году тридцать четыре, будут получать именно такую стипендию весь первый год. Также у нас есть повышенная стипендия для тех, у кого ЕГЭ на 250 баллов и выше. На втором курсе они уже переходят, как правило, на обычные повышенные академические стипендии либо на корпоративные стипендии от наших предприятий-партнеров.

Нет ли тут элемента "подкупа" самых сильных абитуриентов?

Олег Баулин: Повышенные стипендии дают возможность студентам приобретать дополнительную литературу, подписываться на интересные онлайн-курсы, стажировки. На самой первой встрече с олимпиадниками я говорю: "Мы не меняем деньги на вашу лояльность. Мы инвестируем в вас, в студентов". Для меня действительно важно, чтобы ребята приходили в вуз не из меркантильного интереса. Конечно, всем понятно, что "нефтянка" - это неплохие зарплаты в будущем. Но мы ждем ребят с повышенным академическим запросом, потому что можем дать очень многое через индивидуальный подход, дополнительные учебные модули в формате студенческих академий. Высокие стипендии в первый год - это наши инвестиции в студентов и их инвестиции в себя.

Кто важнее для вуза - олимпиадники или стобалльники по ЕГЭ?

Олег Баулин: Давайте разберемся. 100 баллов - это показатель чего? Хороших знаний. А 98 баллов - уже плохие знания? Те, кто получает не 100, а 95-99 баллов сразу по нескольким предметам, конечно, ничуть не хуже. Ваш вопрос: кто важнее - олимпиадник или стобалльник? Но мне бы не хотелось сравнивать детей. Это неправильно.

Но в эту приемную кампанию многие ведущие вузы не смогли найти места для стобалльников: все было занято призерами и победителями олимпиад.

Олег Баулин: Потому что до сих пор считается, что круче учиться в центральном вузе, и все едут в Москву, Санкт-Петербург. А между тем вузам регионов значительно увеличили бюджетные места и в этом, и в прошлом году. У ребят точно есть возможность продолжить обучение в "домашнем" вузе. Нам надо пропагандировать такую возможность хотя бы для бакалавриата. На мой взгляд, это вообще должно стать федеральной повесткой: где родился, там и учишься на уровне бакалавриата. А в магистратуру уже куда хочешь.

Почему абитуриенты недооценивают вузы своих регионов?

Олег Баулин: Потому что многие из них до сих пор не поняли важность и необходимость коммуникации с абитуриентами в современном формате. Уже недостаточно дать рекламное объявление в газету или на телевидение. Так никто не узнает о всех тех интересных инновационных вещах, которые происходят в университете. Важное место здесь занимает работа со школами по выявлению талантливых ребятишек. Мы, например, открыли вузовские классы в школах, сетевые программы с колледжами, партнерские школы, проводим исследовательские олимпиады. Все это, а не голая реклама делает вуз ближе к своим абитуриентам.

Мне как ректору очень важно донести свою мысль до каждого. Студента и профессора. До повара студенческой столовой, библиотекаря и уборщицы

Сейчас в университетах вводится система 2+2 с возможностью сменить учебный трек или взять дополнительную квалификацию. Как это организовано в УГНТУ?

Олег Баулин: О чем говорит эта схема? Первые два курса должны быть практически унифицированы. А после ребенок должен определиться с конкретным направлением. Мы в 2013 году запустили схему 1,5+2,5. Унифицировали первые полтора года обучения именно для того, чтобы у студента была возможность понять, то ли направление он выбрал и перевестись на другое. И таких переводов, кстати, достаточно много. А раньше это было практически невозможно. Я сам прошел через это. Поступил в УГНТУ с "золотым" аттестатом, но, по сути, не очень хорошо понимал разницу между специальностями. Для меня самым важным было то, что большое внимание здесь всегда уделялось всестороннему развитию. И только в самом начале третьего курса я наконец-то до конца понял, на какой специальности учусь. И был этому слегка удивлен.

Как должны сегодня развиваться университеты?

Олег Баулин: Безусловно, вузы должны быть авторами всех изменений, которые происходят в регионе, в отраслях, важных для региона. Главное, чтобы осознание необходимости изменений было не только у ректора, но и у значительной доли коллектива. Тогда это будет "команда прорыва". Это не только проректоры или деканы, но и завкафедрами, преподаватели, студенты, родители. Действительно, сегодня многие вещи кажутся революционными. Но признаемся: мы десятилетиями работали в парадигме простой передачи знаний, были заперты в рамки госстандартов. Выйдешь за рамки - лишишься госаккредитации. К чему это привело? К тому, что, например, южные вузы были обязаны закупать лыжи для уроков физкультуры - это же требование стандарта. А то, что там зимой в принципе нет снега, никого не волновало. Зато деньги потрачены. И таких позиций достаточно много было.

Сейчас мы перешли на новое поколение стандартов. И это идеологический прорыв. У вузов появились свободы. Можно разрабатывать свои программы, организовывать сетевые курсы, обучать одновременно двум специальностям... Но многие пока не готовы с этими свободами работать.

Чтобы создать команду, руководителю нужно всегда быть в доступе. Ваш кабинет открыт?

Олег Баулин: Он редко закрывается. А еще я обеими руками за соцсети, сам их веду: "Инстаграм", "Фейсбук". Есть, конечно, и более привычный канал - электронная приемная ректора. Как только я стал ректором в апреле прошлого года, она была запущена и ни на день не прекращала работу. Мы проводим субботние встречи со студентами. Но мне как ректору очень важно донести свою мысль до каждого. Студента и профессора. До повара студенческой столовой, библиотекаря и уборщицы.

Не только знаменитый башкирский мед, но, в первую очередь квалификация и качество образования в вашем вузе привлекают абитуриентов. А как вы относитесь к рейтингам? В своем аккаунте в "Инстаграм" вы отмечаете все попадания вуза в тот или иной список.

Олег Баулин: Это нужно мне для принятия решений по развитию отдельных видов деятельности, сравнивая их с другими вузами. Я учился в этом вузе, закончил его и работал тут на разных позициях. Поэтому и так очень хорошо знаю все наши сильные и слабые стороны. Но позиции в рейтингах, судя по опросам, важны для абитуриентов. Сегодня, хочешь не хочешь, это первый критерий, который "цепляет" ребят. Но есть одно "но". Ключевая особенность многих рейтингов в том, что их данные никак не перепроверяются. По большому счету рейтинги составляются на основе двух типов источников. Первый - анкета вуза, которую составляет сам вуз. Второй - социологические исследования, запросы работодателей, репутация профсообщества и т. д. Ни один из этих показателей нельзя проверить.