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Рубрика: Происшествия

Пермяк отсудил более 350 тысяч рублей за дырку в новой ванне

Текст: Алексей Трапезников (Пермь )

Житель Перми отсудил крупную сумму за бракованную ванну. Мужчина купил в магазине акриловую ванну, каркас и обвязку к ней, заплатив за все 20 796 рублей. Впоследствии покупатель обнаружил, что на верхнем борту изгиба ванны есть сквозная трещина длиной 17 сантиметров.

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С претензией и просьбой заменить товар или вернуть за него деньги пермяк обратился к продавцу, но получил отказ и в дальнейшем обратился в суд с исковым заявлением.

Как пояснили в пресс-службе Пермского краевого суда, в ходе рассмотрения материалов дела суд пришел к выводу о том, что продавец должен не только вернуть денежные средства покупателю, но и выплатить большую неустойку за нарушение сроков возврата денежных средств. Всего по решению суда истцу должно быть выплачено 355 994 рублей, он же в свою очередь обязан вернуть продавцу дырявую ванну.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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